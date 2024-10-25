شكرا لقرائتكم خبر عن بزمن قياسي.. فرق الإسعاف بالحرم المكي تعيد النبض لمعتمر باكستاني والان نبدء بالتفاصيل

فرق الإسعاف بالحرم المكي

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إنقاذ حياة معتمر باكستاني بعد أن فقد وعيه وتوقف قلبه، وذلك بزمن استجابة قياسي بلغ دقيقة واحدة.وأفادت الهيئة بأن مركز القيادة والتحكم تلقى بلاغًا عند الساعة 11:19 صباح اليوم الجمعة، يفيد بوجود معتمر فاقد للوعي في منطقة مشاية الملك فهد المخصصة للرجال في الحرم المكي.وعلى الفور، توجهت الفرق الإسعافية إلى الموقع، حيث تبين أن المعتمر، وهو رجل في العقد الخامس من العمر، كان فاقدًا للوعي والتنفس.باشرت الفرق الإسعافية التعامل مع الحالة وفقًا للبروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، مستخدمين جهاز مزيل الرجفان القلبي “AED” المتوفر في الحرم ضمن مبادرة “ومن أحياها”.واستكملت الفرق عملية الإنعاش القلبي الرئوي “CPR” باستخدام جهاز “اللوكس” إلى أن عاد النبض للمريض، لينقل لاحقًا إلى منشأة طبية لمتابعة حالته وتلقي الرعاية اللازمة.