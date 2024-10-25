"يديعوت أحرونوت" عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية: هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة

نقلت "يديعوت أحرونوت" عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية، أن "هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة، والحكومة تجاهلت تحذيرنا وقتل أحد رفاقنا بصاروخ لحزب الله، ونحن نواجه نقصا في تدابير الحماية والدروع".

وكان قد أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى أن "يوم صعب لشعب إسرائيل حيث سقط 5 محاربين في جنوب لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن "مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.