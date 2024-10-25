قرى العرقوب وجهت نداء لتصليح خط مياه الشفه الرئيسي بعد تعرضه للقصف

تقدمت بلديات وأهالي بلدات: شبعا، الهبارية، الفرديس، كفرحمام، راشيا الفخار، الماري، المجيدية، كوكبا وأبو قمحة بـ"نداء استغاثة لجميع المعنيين في الدولة، خاصة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي للسعي والمبادرة الى تصليح العطل المتأتي عن القصف والذي طرأ على خط مياه الشفه الرئيسي الذي يصل نبع شبعا بهذه القرى".

ولفتت في بيان إلى أن هذه القرى "محاصرة من دون مياه منذ ما يزيد عن اسبوع، والناس تستغيث"، مناشدة "جميع المعنيين، بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، العمل الحثيث على معالجة هذا الأمر دعما لمن تبقى من أهالينا في قراهم، ونحن على ثقة بأنكم مستجيبون".