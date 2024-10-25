الخازن شكر فرنسا على مبادرتها: نقدّر جهود بري وميقاتي لإنقاذ لبنان من أتون الحرب

توجّه الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، بالشّكر إلى فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، على "مبادرته الكريمة في الدّعوة إلى مؤتمر لدعم لبنان واستضافة أعماله، في خطوة تؤكّد فيها فرنسا على دورها التّاريخي والمحوري في مواكبة الأزمات اللّبنانيّة، وتجدّد من خلالها التزامها الدّائم والمشرّف بدعم لبنان ومساندته في ظلّ الظّروف الرّاهنة".

كما شكر في بيان، جميع "الدّول الشّقيقة والصّديقة، الّتي شاركت في هذا المؤتمر، والّتي أثبتت من خلال حضورها واهتمامها، حرصها على استقرار لبنان وسلامته".

وأعرب الخازن عن تقديره "الجهود الّتي يقوم بها رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أجل إنقاذ لبنان من أتون هذه الحرب الهمجيّة المدمّرة، ووقف العدوان الإسرائيلي، والسّعي الحثيث لنشر الجيش اللبناني في الجنوب، وتنفيذ كامل مندرجات القرار الدولي 1701؛ بما يساهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على سيادة الوطن".