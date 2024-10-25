صديقة كرم بورسين هذا ما كشفته عن علاقته بحفيدة العائلة الثرية!

ميرنا وليد - بيروت - علّقت ياسمين أوزيلهان الصديقة المقربة للممثل التركي كرم بورسين على خبر علاقته العاطفية بـ ميليسا تابان صابانجي، اذ أكّدت ذلك وأشارت الى ان علاقتهما بدأت منذ 6 أشهر وليس شهرين، الا ان كرم لم يعلّق بعد.



على صعيد آخر كان قد التقى كرم بورسين بالممثلة التركية هاندا دوغاندمير بطلة المسلسل التركي الشهير "ما وراء الشمس"، الذي كان بداية انطلاقة كرم، والذي مر على عرض 11 سنة تقريبا.

وظهرت هاندا إلى جانب كرم بورسين في حفل عيد ميلاده، والذي قد حضره عدد من الأصدقاء المقربين.

