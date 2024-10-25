محمود حميدة يستعيد ذكرياته بالعمل مع المخرج الراحل يوسف شاهين

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمود حميدة في ندوة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، عن تجربته في العمل مع المخرج الراحل يوسف شاهين، مؤكداً أن العمل معه لم يكن صعباً كما يعتقد البعض، وأوضح حميدة أن شاهين كان شخصاً منظماً جداً، حيث كان يحدد المواعيد بشكل دقيق ويطلع فريق العمل على التفاصيل قبل التصوير بوقت كافٍ، مما جعل سير العمل أكثر سلاسة.



ورداً على ما يُشاع بأن التعامل مع يوسف شاهين كان صعباً، قال حميدة: "اللي قال إن الشغل مع يوسف شاهين صعب ممكن يكون كان فيه خلاف في العمل بينهم". وأضاف أن شاهين كان متفرغاً تماماً للإبداع أثناء التصوير، وكان يتعامل مباشرة مع جميع أفراد الفريق، حيث يعرف أسماء الجميع، ويحرص على متابعة عملهم حتى لو كانت هذه المهمة تقع تحت مسؤولية مساعد المخرج.

تأتي هذه التصريحات ضمن تكريم خاص لـ محمود حميدة في مهرجان الجونة .