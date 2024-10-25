إبنة سعيد صالح توضح حقيقة إمتلاك والدها لـ شقة في القاهرة وتكشف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أثارت أنباء تتعلق ببيع شقة الممثل المصري الراحل سعيد صالح جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تساءل الكثيرون عن سبب عرض الشقة للبيع، وما إذا كان ذلك يعني فقدان متعلقات سعيد صالح وعدم الحفاظ عليها كجزء من إرثه الفني.

وفي ظل هذا الجدل، خرجت إبنته هند سعيد صالح لتوضح الحقائق.

في منشور على حسابها، أكدت هند أن والدها الراحل لم يمتلك أي شقق في منطقة المهندسين، مشيرة إلى أن الشقة التي عاش فيها كانت مستأجرة، وبالتالي لا يمكن توريثها أو بيعها، لأنها ليست ملكاً له أو لعائلتها، وأضافت هند أنها تلقت العديد من الاستفسارات من وسائل الإعلام حول هذه المسألة، وهو ما دفعها لنشر توضيح عبر صفحتها لتكشف الحقيقة للجميع. كما طلبت عدم ذكر اسم والدها في أي سياق يتعلق بما لا يملكه.