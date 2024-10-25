لبلبة تهنئ محمود حميدة على تكريمه في مهرجان الجونة - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية لبلبة صورًا جديدة عبر حسابها، ظهرت فيها برفقة الممثل محمود حميدة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وعبرت لبلبة عن سعادتها بتكريم محمود حميدة، قائلة: "إطلالتي من افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة، ومبروك لصديقي محمود حميدة".



من ناحية أخرى تستعد لبلبة لعرض فيلم "الجواهرجي" الذي يشاركها البطولة فيه الممثل محمد هنيدي، إلى جانب مجموعة من الممثلين، منهم منى زكي وأحمد حلاوة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يتعرض لمواقف طريفة بسبب زوجته، كما شاركت لبلبة في فيلم "عصابة المكس" مع الممثل أحمد فهمي، والذي تم عرضه مؤخرًا في صالات السينما.