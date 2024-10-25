الامارات | منصور بن محمد يزور معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجمعة، "معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية" في دورته الثامنة المُقامة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتُعد الدورة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه، ويعتبر من بين أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث يشارك في نسخته الحالية، المُقامة على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، 400 شركة عارضة من 40 دولة يمثلون أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية والمكملات الغذائية واللياقة البدنية وبناء الأجسام، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار حتى ختامه في يومه الثالث.

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الشركات العارضة، يرافقه سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفرانشيسكو سانتا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الشرق الأوسط وراشيل تشاتام، المدير العام للشركة، حيث استمع سموه إلى شرح حول جديد الدورة الثامنة من المعرض والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وما تعرضه من أحدث منتجاتها في مجالات التدريب واللياقة وبناء الأجسام والتغذية الصحية والملابس والأجهزة الرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة المُقامة في إطار المعرض من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة التي يشارك فيها أكثر من 3000 هاوٍ.

واطّلع سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي على جانب من المنتجات المعروضة والتي تربط جميعها برياضة بناء الأجسام، حيث أشاد سموّه بجهود المنظمين وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات وزيادة مساهمة الرياضة في الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويشارك في الحدث الذي يجمع ثلاثة معارض هي: (دبي لبناء الأجسام) و(دبي أكتِف)، و(دبي أكتِف إنداستري)، أكثر من 600 رياضي ومدرب متخصص في التدريب واللياقة البدنية والصحة، يتقدمهم بيج رامي، بطل العالم لبناء الأجسام مرتين وبطل مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب 8 مرات، وفيل هيث الفائز باللقب 7 مرات، وديكستر جاكسون الفائز باللقب مرتين، وكاي جرين حامل لقب بطولة آرنولد كلاسيك ووصيف بطولة مستر أولمبيا، بالإضافة إلى اللاعب المحترف هادي شوبان وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، الذين سيشاركون خبراتهم حول طرق التدريب والحالة الذهنية المناسبة لتحقيق البطولات ضمن منصة حوارات معرض دبي لكمال الأجسام، كما سيتاح لعشاق الرياضة لقاءهم.

تستقطب فعاليات معرض "دبي أكتِف" مجموعة من أبرز الرياضيين العالميين، بمن فيهم ليانا ديب وكايلا إتسينس وكورتني بلاك، حيث يشرفون على دورات اللياقة البدنية ويديرون الجلسات الحوارية.

مبادرة المدارس

كما تشهد دورة هذا العام عودة مبادرة المدارس المصممة لإلهام الجيل القادم من عشاق اللياقة البدنية، حيث تقدم تذاكر مجانية للطلاب في دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة جيمس التعليميةGEMS Eucation ، مما يشجع الشباب على تبني نمط حياة نشط والتعلم من الخبراء في قطاع الرياضة.

ويبرز ضمن فعاليات المعرض لهذا العام إطلاق” تحدي هيروكس 365" HYROX 365 Challenge لأول مرة في العالم، بالتعاون مع "جيم نيشن " GymNation. وتشكل مسابقة اللياقة العالمية اختباراً لقدرة التحمل لدى الرياضيين خلال المنافسة في واحدة من أقوى البطولات لهذا العام. كما تحتفي الفعالية المخصصة لأصحاب الهمم بمفهوم الشمولية في قطاع اللياقة، حيث تنطلق بالتعاون مع أكاديمية أبطال الأمل بمشاركة أكثر من 50 طفلاً.

الرياضات القتالية

ويحظى محبو الرياضات القتالية بحضور “تحدي فورج جرابلينج” Forge Grappling Challenge المقدم من أكاديمية روجر جراسي في دبي، والذي يضم منافسات مباشرة في الجوجيتسو وندوات بإشراف مجموعة من خبراء هذه الرياضة. ويستضيف فريق نوجويرا دبي بطولة أبطال المستقبل، التي تتيح للحضور استكشاف أبرز المواهب في رياضات الملاكمة والفنون القتالية المختلطة والمواي تاي والجوجيتسو.

وتقدّم فعالية "دبي أكتِف إنداستري" تجربة المعارض التجارية الشاملة لقادة القطاع، والتي تضم جلسات حوارية في منتدى الرؤساء التنفيذيين CEO Forum ، المخصص لأبرز رواد الأعمال في مجال اللياقة، مثل كريستيان توتزكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتحدي هيروكس؛ وجون تريهارن، المؤسس والمدير لدى ذا جيم جروب؛ اللذين يقدمان تفاصيل رحلة تأسيسهم لعلامات لياقة عالمية المستوى في المنطقة.

ويحظى الحضور في قمة مستقبل العافية Future Wellness Summit بفرصة التعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع الصحة. كما تشهد دورة هذا العام انطلاق قمة إكس برو الجديدة، والتي تجمع أبرز المدربين وخبراء التمارين الرياضية في المنطقة لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات.

ويمنح "معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية" الفرصة لمئات الأفراد للمشاركة بشكل يومي في تدريبات اللياقة البدنية والمرونة واليوغا التي يقدمها عدد من المدربين المعتمدين من حول العالم، كما تشهد أجنحة الشركات العارضة إقبالاً كبيراً من الجمهور العاشق لهذه الرياضات إذ تمثل المنتجات المعروضة أبرز العلامات التجارية العالمية