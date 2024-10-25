حزب الله: قصفنا مستعمرة حتسور واستهدفنا تجمعَين لقوات العدو في مسكفعام وبين كفركلا والمطلة

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة بِصلية صاروخية".

وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 مستعمرة حتسور بِصلية صاروخية".

وأفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية".