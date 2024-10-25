حزب الله: قصفنا مستعمرة حتسور واستهدفنا تجمعَين لقوات العدو في مسكفعام وبين كفركلا والمطلة

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة بِصلية صاروخية".
وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 مستعمرة حتسور بِصلية صاروخية".
وأفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية".
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