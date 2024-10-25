ياسين: نعمل على تعزيز الادارات الرسمية لاغاثة الناس في فصل الشتاء كما نعمل على تأهيل المدارس

اكد منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، اننا "نعمل على تعزيز الادارات الرسمية لاغاثة الناس في فصل الشتاء كما نعمل على تأهيل المدارس ومراكز الايواء لتكون أكثر جهوزية ويبقى 600 مركز بحاجة الى التجهيز".

واوضح في حديث لقناة "LBCI"، ان "معظم التعهّدات ستطبّق عبر المنظمات الدولية وبالتعاون مع ادارات الدولة والمؤسسات الوطنية".