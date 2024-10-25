بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه " أنا من غيرك " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري بهاء سلطان الأغنية الرسمية لفيلم "الهوى سلطان"، الذي من المقرر أن يُعرض في دور السينما بدءًا من 6 تشرين الثاني المقبل.



الأغنية بعنوان "أنا من غيرك"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

ويقول مطلع الأغنية:

"أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان".

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي وأحمد داود، ويشارك في العمل كل من أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف مثل خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وفدوى عابد، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، التي يديرها هاني نجيب وأحمد فهمي.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي خفيف، حيث يستكشف العلاقات والحب بين الأصدقاء بأسلوب كوميدي رومانسي.

