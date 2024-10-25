الامارات | «هاتريك» خريبين يمنح الوحدة نقاط كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الوحدة في محو خيبة الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، وفاز على ضيفه كلباء 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد آل نهيان ضمن المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الفريق الضيف بواسطة مهاجمه الإيراني شهريار موغانلو، مستثمرا عرضية كايو إدواردو، ليحولها برأسه بعد هفوة من جانب المدافع بيمينتا «8».

وجاء التعديل للوحدة عن طريق عمر خريبين، بعد مجهود مميز قام به إركينوف، ليضع الكرة بعدها على طبق من ذهب إلى المهاجم السوري الذي سدد بدوره في الشباك«26».

وعاد خريبين،، ليمنح فريقه التقدم على مستوى النتيجة بإضافة الهدف الثاني بفضل تمريرة براهيما ديارا ليُسجل بأريحية دون تدخل من الدفاع «38».

وواصل المهاجم السوري توهجه في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث له ولفريقه «هاتريك»، بعد كرة عرضية تخطت المدافعين ووصلته في المكان الخال ليضعها في المرمى «60».

وبتلك النتيجة حافظ الوحدة على تواجده في المركز الثالث بعدما رفع رصيده للنقطة 13 بفارق نقطتين عن كل من الشارقة وشباب الأهلي، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند سبع نقاط في المركز السابع.

من جانبه فرض دبا الحصن التعادل الإيجابي 1-1، على مستضيفه العين في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وعرقل حارس العين محمد بوسنده، مهاجم دبا الحصن، كاساما، داخل الصندوق ليحتسبها حكم المباراة ضربة جزاء انبرى إليها أسامة الحدادي ونفذها بالنجاح «71».

وقبل النهاية بأربعة دقائق حصل العين على ضربة جزاء، أهدرها لابا كودجو حينما سدد الكرة فوق العارضة.

وصحح لابا كودجو وضعه فسجل هدف التعادل من متابعة لعرضية سالموني ليودعها داخل المرمى بخطأ من الحارس «90+3».