عبّرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، عن "قلق بالغ لانتشار قوات كورية شمالية في روسيا". وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن "الدول المذكورة أبدت قلقا بالغا يتصل بانتشار قوات من كوريا الشمالية في روسيا، يمكن أن تستخدم في ساحة المعركة ضد أوكرانيا".

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ابدت قلقا بالغا لانتشار قوات كورية شمالية في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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