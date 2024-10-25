نائب أمين عام حركة "الجهاد": نتائج المعركة في غزة ولبنان ستحمي المنطقة وأميركا تحتاج بهذه المرحلة إلى صفقة

اشار نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، الى ان "الاحتلال يحاول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، لافتا الى أن "وزير الامن القومي إيتمار بن غفير يدعو إلى تهجير سكان غزة وإعادة إقامة مستوطنات

ولفت في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "لا نناشد أحدا على الإطلاق أمام مجازر الاحتلال"، معتبرا أن "البعض يسعى لتصوير المعركة الحالية بمعركة الفلسطينيين وحدهم". ورأى أن "نتائج المعركة الحالية في غزة ولبنان هي التي ستحمي المنطقة كلها"، مؤكدا أن "المعركة الحالية هي ما ستمنع إسرائيل من التمدد إلى المنطقة".

وذكر أن "اهداف إسرائيل هي التغول في المنطقة والمعركة الحالية هي ما ستقرر مصير الإقليم، اسرائيل كيان زرع في المنطقة لاستعبادها والبعض لا يريد لها أن تتحرر". واعتبر أن "واشنطن شاركت في الحرب وهي تغطي إسرائيل وتمدها بالمال والسلاح، وواشنطن تحتاج في هذه المرحلة إلى صفقة وهو ما جاء بوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى المنطقة".