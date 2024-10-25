سالم الهندي مكرماً بلقب أفضل رئيس تنفيذي لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - تم تكريم الأستاذ سالم الهندي أفضل رئيس تنفيذي لعام 2024 من قبل مجلة The Gulf Entrepreneur.

ومن بين ما أوردته المجلة عن الأستاذ سالم الهندي :"سالم الهندي رجل ليُكتب عنه في الكتب، بخطواته البارزة في مجموعة روتانا للموسيقى، إنه يشكل مستقبل الترفيه وكأنه صانع النجاح الحقيقي."

بدورها باركت مجموعة روتانا للموسيقى، على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، للأستاذ سالم الهندي: "تهنئ مجموعة روتانا للموسيقى ومنسوبيها الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة.. بإختياره الرئيس التنفيذي لعام 2024 من مجلة The Gulf Entrepreneur مبروك".

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