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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب مساء أمس الجمعة حفل الإفتتاح لمهرجان موسم الكويت الغنائي على مسرح "الأرينا كويت"، حيث حضر آلاف من محبيه من الجمهور الكويتي والعربي في أضخم حفلات الموسم، قدّم عمرو دياب مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، وذلك بعد 24 ساعة فقط من حفله في دبي.
شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، حيث نفدت تذاكر الحفل بشكل سريع، مما أدى لفتح تذاكر إضافية خلال 48 ساعة من طرحها على موقع الحجز الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 24 ساعة فقط من حفله في دبي.. عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً ضخماً في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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