خير تبلّغ من سفير باكستان وصول 106 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الأحد

التقى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء محمد خير في مكتبه، سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، وناقشا احتياجات النّازحين المتزايدة جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

ونقل سفير باكستان رسالةً من حكومته، تقضي بأنّ نحو 106 أطنان من المساعدات الإنسانيّة ستصل يوم الأحد المقبل، على متن طائرتَي شحن عند السّاعة الثّانية عشرة ظهرًا والواحدة ظهرًا إلى مطار بيروت الدولي، مقدّمةً من حكومة باكستان وشعبها.

بدوره، شكر اللّواء خير سفير باكستان على "جهوده المبذولة، وعلى تضامن بلاده مع لبنان وشعبه".