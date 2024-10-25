بوحبيب بحث مع نائب وزير الخارجية الأميركية بسبل الوصول لحل نهائي للأزمة بلبنان

التقى وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، نائب وزير الخارجيّة الأميركيّة المسؤول عن الإدارة والموارد ريتشارد فيرما، في مقرّ السّفارة اللّبنانيّة في باريس. وتمّ البحث بالخطوات اللّاحقة بشأن المساعدات الأميركيّة الّتي تمّ التّعهّد بتقديمها إلى ​لبنان​ خلال مؤتمر باريس 2024، وبما يمكن للولايات المتّحدة الأميركيّة أن تقدّمه للبنان، لتأمين تلبية الحاجات الطّارئة والأساسيّة.

وأوضحت وزارة الخارجيّة في بيان، أنّهما "تباحثا أيضًا في سبل الوصول إلى حلّ نهائي ومستدام للأزمة في لبنان، وفي الشّروط الواجب توافرها لتأمين التّنفيذ الكامل للقرار 1701، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب"، مشيرةً إلى أنّ "الجانب الأميركي أكّد التزام بلاده بالتّعاون مع شركاء لبنان لتأمين استمرار الدّعم للحكومة والمؤسّسات اللّبنانيّة". وذكرت أنّه "تمّ التّطرّق إلى تداعيات النّزوح على الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في لبنان، وإلى ضرورة إنهاء الشّغور الرّئاسي".