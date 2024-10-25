مودل روز تُعلّق على تجربتها عملية تجميد البويضات-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن تجربتها عملية تجميد البويضات، اذ قالت في مقطع فيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "لما سويتها صرت أحس بأمان ماصرت أفكر متى أتزوج وأجيب بيبي".

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد إحتفلت مؤخراً بأنها أصبحت رسمياً مطلقة بطريقة خارجة عن المألوف.

ونشرت روز مقطع فيديو يظهرها وصيدقتها وهما تحملان لافتة مكتوب عليها مطلقة رسميا باللغة الإنكليزية وتجوب الشوارع بسيارة مكشوفة وهي تعبر عن فرحتها علنياً امام جميع الناس الذين قاموا بالتقاط الصور لها وهي في حالة من السعادة.



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