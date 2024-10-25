الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الخميس تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمحكومين مصريين في منطقة تبوك، أدينا بتهريب المخدرات.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم كل من حسن عيد سليمان المغبش وموسى محمد حسن دبل، مصريي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة".

وأضافت: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا".

وتابع البيان: "أصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين يوم الخميس 24 / 10 / 2024 بمنطقة تبوك".

المصدر: واس