فنان لبناني انتشر رقص الدبكة على صوته في مطار بيروت وأصر على ثقافة الحياة .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - "هور يا بو الهوارة بلادي أرض الحضارة يللي ما بيعرفها منيح يرافقني ليها زيارة، إم الشرايع بيروت ست الكل بلاد الطب ان انهدمت فيها البيوت بدنا نرجعها جنة"، مقطع من أغنية "هوارة لبنان" للفنان اللبناني الراحل آلان مرعب، الذي لطالما أكد في أغنياته على جمال لبنان، وعلى ضرورة عودة المغتربين إليه، وعلى إصرار اللبناني على ثقافة الحياة.



هذه الأغنية تم توزيعها موسيقياً بطريقة جديدة منذ بضع سنوات، واستخدمت لدعم السياحة اللبنانية، في إعلان أظهر رقص الدبكة بطريقة عفوية على وقع الأغنية على أرض مطار بيروت الدولي، وسط دهشة الحاضرين في المكان.

ومن المؤسف أن آلان مرعب لم تكرمه الدولة اللبنانية، وهو الذي لُقب بـ"ملكة الهوارة".

وكنا قد نشرنا لكم سابقاً سيرة حياة الفنان آلان مرعب، يمكنكم قراءتها من خلالهذا الرابط.