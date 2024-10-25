شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار بوجه عام اليوم الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة.

ويأتي هذا بدعم من تراجع التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية. سعر الدولار وتحرك مؤشر الدولار قليلًا ليصل إلى 104.04، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا عند 104.57 في وقت سابق من الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بأكثر من 0.5 % هذا الأسبوع، ليواصل سلسلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.