الاقتصاد

الدولار يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة

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واس - سنغافورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقر الدولار بوجه عام اليوم الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة.
ويأتي هذا بدعم من تراجع التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الدولار

وتحرك مؤشر الدولار قليلًا ليصل إلى 104.04، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا عند 104.57 في وقت سابق من الأسبوع.
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بأكثر من 0.5 % هذا الأسبوع، ليواصل سلسلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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