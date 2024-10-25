بلوك الأميرات.. بلقيس تسحر القلوب بجمالها ورقيها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اليمنية بلقيس أنظار متابعيها، بإطلالتها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة والجمال، وبدت وكأنها أميرة، فكانت ترتدي فستاناً طويلاً وواسعاً باللون البنفسجي، ذات تصميم راقٍ، بكمين قصيرين، مع الكثير من الشيفون المطرز إليه.



وردت بلقيس شعرها عن وجهها، وطبقت مكياجاً أظهر ملامح وجهها الجميلة.

وكانت أشعلت بلقيس حماس متابعيها لأحدث الاعمال الغنائية التي تحضر لها، وهي أغنية تحمل إسم "ألمح لك"، فقد طرحت التيزر الرسمي للاغنية عبر حسابها الخاص، وكشفت عن موعد إطلاقها بتعليق قائلةً: "المح لك 05.10.24"، على أن يكون الموعد غداً.

