شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء الملايين.. إعصار "دانا" يضرب شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار "دانا" مناطق ساحلية في أوديشا والبنغال الغربية، شرق الهند، اليوم، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك بعدما أجلت السلطات ملايين من السكان إلى ملاجئ، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية. إعصار "دانا" وضرب الإعصار "دانا" اليابسة مساء الخميس، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي عبر شمال أوديشا، ويضعف تدريجيًا خلال الساعات المقبلة. إجلاء ملايين من السكان وكانت السلطات المحلية في أوديشا والبنغال الغربية، أجلت ملايين من السكان من المناطق الساحلية إلى ملاجئ تحسبًا لهبوب الإعصار "دانا".

كما ألغت خدمات الطيران والقطار، وأغلقت المؤسسات التعليمية في عدة مناطق.