شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.

ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 10 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.7402 روبلًا. سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان

كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" بواقع 13 كوبيكًا، ليبلغ 104.5139 روبلًا.

بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 13.5348 روبلًا.