حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة عبدالله بن معضد بن هويدن الكتبي ‫وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة الذيد في الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و‫قدم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.