الامارات | أمطار وانخفاض في «الحرارة» خلال العطلة الأسبوعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الغربية والشرقية، يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة. أما ليلاً وصباح السبت فيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وبالنسبة إلى غد فسيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وقد تتكوّن بعض السحب الركامية أقصى شمال الدولة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون طقس الأحد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان. أما طقس الإثنين فيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً إلى مغبر أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عُمان.

من جانب آخر، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن ظاهرة الشاهقة الأرضية (Land Spout) التي تشكلت أول من أمس في منطقة كدرا بإمارة رأس الخيمة، وتم تداول صور ومقاطع فيديو حولها، وظن البعض أنها «إعصار»، ليست كذلك، ولا تصنّف كظاهرة جوية خطرة.

وشرح أن الإعصار يتشكل عادة نتيجة تيار تصاعدي دوّار داخل العاصفة الرعدية، أما الشاهقة الأرضية فتتشكّل عندما تكون العاصفة الرعدية في مرحلة النمو مع تلاقي كتلتين مختلفتين من الهواء بصفات فيزيائية مختلفة، ووجود دوران عمودي قرب سطح الأرض، ونتيجة ذلك تكون الشاهقة الأرضية ضعيفة وتستمر لفترة زمنية قصيرة، وأحياناً تصاحبها رياح قوية ترفع الغبار والرمال للأعلى. وأضاف أن الشاهقة الأرضية تشبه الشاهقة المائية، فهي تتشكل أيضاً من سطح الأرض إلى السحابة، ومن الصعب رصد الشاهقة الأرضية والمائية بالرادار، لأنها تعد منخفضة وصغيرة الحجم وضعيفة.