الليلة.. محمد ثروت يُحيي ليلة عبد الوهاب في موسم الرياض  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - يقام مساء اليوم حفل "ليلة عبد الوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يحيي الفنان الكبير محمد ثروت الحفل على مسرح أبو بكر سالم تكريماً لمسيرة الموسيقار الأسطورة محمد عبد الوهاب أحد أبرز رموز الموسيقى العربية، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن العربي الذين سيعيدون إحياء أبرز أعمال عبد الوهاب ويقدّمونها بأسلوب يعكس أصالة وروح الموسيقى العربية.

وقد أجرى الفنان محمد ثروت عدة بروفات خاصة بأغاني الحفل تحت قيادة المايسترو وليد فايد استعداداً لهذه الليلة المميزة.



وعبّر الفنان محمد ثروت عن سعادته بالمشاركة في الحفل من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل ‏الاجتماعي الفيسبوك قائلًا: "انتظروني اليوم على مسرح أبو بكر سالم لتكريم أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإن شاء الله نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي".







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يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان قد اختار محمد ثروت ليكون المطرب الوحيد من جيله الذي قام بتلحين عدد من الأغاني الشهيرة له، مثل "الأرض الطيبة"، و"مصريتنا"، و"عنيا السهرانين"، و"عاشت بلدنا"، إلى جانب الأغنية العاطفية "يا حياتي" التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم.



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