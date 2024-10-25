شام الذهبي توضح كيف أنقذت أصالة من الأخطاء التجميلية

شام الذهبي: الأخطاء التجميلية كادت تؤثر في مسيرة أصالة الفنية

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"بعض الأحيان" آخر أعمال أصالة الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - كشفتابنة الفنانةعن الأخطاء التجميلية التي تعرضت لها والدتها، وأثرت فيها؛ الأمر الذي جعلها تتخصص في مجال الكيمياء، وتحديداً العناية بالبشرة من أجل الحفاظ على صحة والدتها، وذلك على هامش السيمينار الذي قدمته ضمن فعاليات الدورة الـ31 من Sharm Derma.تحدثت شام الذهبي ابنه الفنانةفي تصريحات تلفزيونية لموقع " ET بالعربي"، عن الأخطاء التجميلية التي تعرضت لها والدتها وكادت تؤثر في مسيرتها الفنية، وهو الأمر الذي دفعها للتخصص في مجال التجميل والعناية بالبشرة، حيث قالت: "حدثت أشياء كثيرة جدًا لأمي كانت ترند، وهي جربتها وقامت بتنفيذها بالفعل، وحصل لها أعراض جانبية سيئة جداً".وأكملت: "صولا طفلة جدًا وتصدق أي شيء يُقال لها، عندي إبرة الفنكوش تصدق، وذهبت أكثر من مرة وأجرت أكثر من إجراء نتيجتهم لم تكن جيدة، وحصل تدمير بدل التجميل".واستطردت قائلة: "مرة حقنت بوتوكس دخل في أحبالها الصوتية ولم تتمكن من الغناء، وكان عندها حفلة كبيرة أوي، واضطرت إنها تنزل تون ونص مع الفرقة الموسيقية لتتمكن من الغناء".يمكنكم متابعة: أصالة تعلق على صورتها القديمة: لولا الاسم ما كنت عرفت نفسيوأشارت شام إلى أن الأمر لا يتعلق بالطبيب، موضحة أن الذي أجرى عملية تجميلية ناجحة لأصالة قد يخطئ مع آخرين قائلة: "الدكتور المحترف الذي أجرى لصولا وكانت النتيجة حلوة ، عمل لأشخاص آخرين ولم تكن النتيجة مضمونة، وهي ليس لها علاقة بالدكتور؛ لأن الجلد هو الذي يفرق إذا كان حلو وصحي، عند عمل أي إجراء تجميلي حتى لو حقنة نضارة هيبان جدًا فيه".وعن روتين وصحة وجمال بشرة، كشفتعن السر موضحة: "التغذية والفيتامينات دا أساس صولا، دايماً تتناول فيتامينات بالإضافة إلى استخدامها كريمات بكثرة؛ وكمان التغذية بتاعتها ممكن تشرب أو تتناول أي شيء حتى لو طعمها سيء؛ لمجرد أنها مفيدة للصحة والبشرة".طرحت الفنانة أصالة مؤخراً أحدث أغانيها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»