نادين نجيم في أول ظهور رسمي بعد انفصالها عن خطيبها

نادين نجيم تتألق في أول ظهور رسمي بعد انفصالها

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - شاركت النجمة اللبنانيةعدداً من الصور في أحدث ظهور رسمي لها بعد انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربيكيان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".كشفت النجمة نادين نجيم عن إطلالتها في حفل عشاء حضره عدد كبير من مشاهير العالم أُقيم أمس الخميس 24 أكتوبر، في مدينة مراكش بالمغرب، وذلك من خلال عدد من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".وقد أطلت نجيم في الحفل بإطلالتين مختلفتين، الأولى أطلت بفستان أسود ضيق بدون أكمام، مزود بكاب طويل من الشيفون، والفستان من توقيع جان بول غوتييه، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.أما الفستان الثاني فتألقت بفستان من توقيع زهير مراد، وهو باللون الأسود أيضاً وتميز بقصة ضيقة وملتفة حول الرقبة، ومطرز من عند منطقة البطن وبفتحة أمامية كبيرة، وعلقت على الصور قائلة: "الإطلالة الثانية لهذه الليلة بفستان من زهير مراد للملابس الجاهزة 2025".

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انفصال نادين نجيم عن خطيبها

يأتي هذا الظهور بعد انفصالعن خطيبها بأيام، وبيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لها أن كل ما يتم التداول به من أخبار حول أسباب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان لا يمت للحقيقة بصلة، وأدرج البيان هذه الأخبار في خانة الشائعات وضمن الأخبار الملفقة التي لا تعكس الحقيقة لاسيما بعد انتشار أخبار على نطاق واسع أن خطيبها ناريغ ناربكيان خدعها بسرقة عشرات آلاف الدولارات وأكثر، وقدم لها ساعات وهدايا مزيفة.وكانت الفنانةأعلنت مؤخرًا انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان عبر فيديو نشرته على ستوري حسابها على إنستغرام لشخص من بعيد وهو منطلق برحلة بحرية وكتبت رسالة غامضة محيّرة جاء فيها "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة! رسمياً، لا بل عازبة وممتنة"، ولم تذكر نادين الأسباب أو التفاصيل التي أدت إلى انفصالهما.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».