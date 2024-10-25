شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس الصحي" يؤكد أهمية أخذ الممارسين الصحيين لتطعيم الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس الصحي السعودي أهمية أخذ الممارسين الصحيين لتطعيم الإنفلونزا الموسمية مع بداية موسم الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه التطعيمات تمثل حاجزًا فعالًا في تقليل انتشار العدوى وحماية المرضى وكوادر العمل الصحي.

يأتي هذا ضمن الجهود المستمرة للمجلس في تعزيز الوعي الصحي ورفع معدلات التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، خاصة في المرافق الصحية التي تعد بيئة ذات خطورة عالية لانتقال الفيروسات.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وأضاف المجلس أن التطعيم لا يسهم فقط في تقليل احتمالية إصابة الممارسين الصحيين بالعدوى، بل يساهم أيضًا في تقليل معدل التغيب عن العمل، مما يدعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية ويقلل من الضغط على النظام الصحي.

كما أشار إلى أن أخذ اللقاح يمثل مسؤولية صحية ومهنية على عاتق الممارسين، إذ يسهم في حماية المرضى الذين قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا.



تحسين جودة الرعاية الصحية

واختتم المجلس بالدعوة إلى الالتزام بأخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا على دورها الأساسي في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والممارسين.

ودعا إلى نشر الوعي بين كوادر القطاع الصحي، بخصوص أهمية التطعيم كإجراء احترازي فعّال لمواجهة هذا الموسم.