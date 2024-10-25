الخليج اليوم .. بنزيما يثير الجدل بتصرفه تجاه نادي النصر السعودي (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - أثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب تصرفه تجاه نادي النصر.

وفاجأ بنزيما مشجعي نادي اتحاد جدة بقيامه بمتابعة الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "إنستغرام" في خطوة أثارت جدلا واسعا.

instagram/karimbenzema

وذهبت التكهنات حول إمكانية رحيل بنزيما إلى نادي النصر مستقبلا والتلميح لذلك بهذه الخطوة.

ولكن بنزيما أغلق الباب سريعا بعدما ألغى المتابعة لحساب نادي النصر عبر موقع "إنستغرام".

instagram/karimbenzema

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.

وسجل المهاجم الفرنسي 8 أهداف في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال.

المصدر: وسائل إعلام