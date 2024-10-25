شكرا لقرائتكم خبر عن دون قلق.. كيف تتعامل مع فقدان المقتنيات داخل المسجد الحرام؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى الاستفادة من خدمات مكتب المفقودات في المسجد الحرام للتعامل مع المقتنيات المفقودة، سواء كانت تخصهم أو تخص الآخرين.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتعليمات المحددة يسهم في ضمان عودة المقتنيات إلى أصحابها بسهولة وفعالية. فقدان المقتنيات داخل المسجد الحرام وأوضحت الوزارة أن فقدان المقتنيات داخل المسجد الحرام لا يستدعي القلق، إذ يمكن طلب المساعدة مباشرة من مكتب المفقودات الموجودة في الساحة الشرقية للمسجد الحرام، بالقرب من مكتبة مكة المكرمة.

كما يمكن التبليغ إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" لاسترداد الوثائق والمستندات الرسمية. تقديم خدمات متميزة وفي حال العثور على مقتنيات تخص الآخرين، حثّت الوزارة المعتمرين على تسليمها لمكتب المفقودات أو إبلاغ أفراد الأمن، لضمان إعادة الأمانات إلى أصحابها.

وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لتقديم خدمات متميزة تعزز تجربة العمرة بأمان واطمئنان، مؤكدًة حرصها على خدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.