الخليج اليوم .. وزير خارجية قطر يتصل بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اللقاء مع بلينكن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تمحور حول الحرب على قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية.

وكتب الشيخ في حسابه على منصة "إكس": "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي (وزر الخارجية) رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وأطلعني على آخر المستجدات بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكن".

وأضاف: "تباحثت معه حول كافة التطورات وتحديدا الوضع في قطاع غزة والضفة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا".

وأردف: "وضعته في صورة آخر المستجدات في جهود المصالحة الفلسطينية والجهد المبذول للتوصل إلى تفاهمات فلسطينية تحمي وحدة الموقف الفلسطيني.. واتفقنا على استمرار التنسيق الثنائي والعربي والدولي لوقف هذه الحرب الكارثية ".

ويوم أمس، شدّد وزير الخارجية القطري على "ضرورة إنهاء هذه المرحلة المؤلمة التي تمر بها المنطقة بأسرع وقت وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بلينكن في العاصمة الدوحة: "الأيام الماضية شهدت كثافة للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة خصوصا في المنطقة الشمالية"، مجددا إدانته للحصار المفروض على شمال غزة والقصف الممنهج للمستشفيات ومخيمات اللجوء "والذي تطور إلى إسقاط البراميل المتفجرة على الأشقاء في القطاع".

وأكد وزير الخارجية أن سياسة قطر "لا تتغير حول ما يحدث في المنطقة فهي تتواصل مع كل الأطراف من أجل احتواء الوضع وتفادي أي تصعيد قد يشعل المنطقة وتعمل على وقف الحرب في غزة ولبنان والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة".