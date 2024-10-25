مسلح ينفذ عملية طعن في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد محققون أن رجلا مسلحا بسكين هاجم متسوقين في أحد متاجر مدينة سانت بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وقالت مفوضية التحقيق في سانت بطرسبرغ إن رجلا لم يتم الكشف عن هويته "هاجم المتسوقين وطعنهم بسكين" في فرع تابع لسلسلة متاجر.

وأضافت أن "أربعة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى "القبض على المشتبه به في مسرح الجريمة".

وفتحت السلطات تحقيقا في محاولة ارتكاب جريمة قتل.

وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الشرطة إن الضباط تمكنوا من انتزاع السلاح من الرجل "العدواني".

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الشرطة، رجلا يرتدي سترة سوداء ويفترض أنه المشتبه به، ملقى على الأرض ورأسه معصوبا وقربه سكين تقطر منها الدماء.

وأفاد موقع "أخبار فونتانكا" المحلي عن اعتقال رجل يبلغ 44 عاما على صلة بالحادث.

ونشر الموقع لقطات من كاميرا مراقبة لرجل يركض عبر ممرات المتجر وبيده سكين وزجاجة ويهاجم امرأة، بالإضافة إلى مقطع فيديو لزبون ملقى على الأرض.

وقالت شاهدة عيان للموقع "بدأ شخص غريب بإلقاء زجاجات ثم سحب سكينا"، ما دفع الزبائن إلى الفرار.

أضافت أن المهاجم "ركض نحو امرأة في وسط المتجر وطعنها في صدرها".