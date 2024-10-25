شكرا لقرائتكم خبر عن 292 مليار يوان.. "المركزي الصيني" يجري عمليات إعادة شراء عكسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى البنك المركزي الصيني اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 292.6 مليار يوان (نحو 41.2 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وذكر البنك المركزي الصيني، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. عمليات إعادة الشراء العكسية وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية.

وذلك من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.