شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية.. "نيكي" يسجل خسارة أسبوعية بنسبة 2.7 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي اليوم، 0.6 % عند الإغلاق إلى 37913.92 نقطة، مسجلًا خسارة أسبوعية بنسبة 2.7 %.

فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.7 % إلى 2618.32 نقطة. بورصة اليابان أما بالنسبة للأسهم المتراجعة في نهاية تعاملات اليوم؛ فقد أغلق سهم Sumitomo Dainippon منخفضًا عند 6.32% أو 40.00 نقطة.

وتراجع سهم Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd بمقدار 4.25%، وأغلق سهم Nippon Yusen K.K على هبوط عند 3.78%.