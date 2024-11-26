شبكة أبوظبي للإعلام تشارك في «الكونغرس العالمي للإعلام 3»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تشارك أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك - أبوظبي.

وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، أهمية المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام، كونه يشكل منصة عالمية استراتيجية لتبادل الرؤى واستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل قطاع الإعلام، مشيراً إلى أن «المشاركة في هذا الملتقى تعكس مكانة الشركة المتميزة في المشهد الإعلامي العالمي، وتؤكد التزامها المستمر بتطوير منظومة إعلامية وطنية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتدعم أهداف دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي».

وتستعرض الشركة، ضمن منصتها الخاصة في الكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة من المبادرات والمشاريع التكنولوجية المبتكرة التي تبنتها بهدف تطوير وتسريع عملية إنتاج المحتوى الإعلامي لتحسين جودة وكفاءة المحتوى الإعلامي عبر منصاتها الإعلامية.

ومن بين التقنيات التي ستستعرضها الشركة، تقنية الاستوديو الافتراضي المتقدمة التي تعتمد على الواقع المعزز لإنشاء بيئات افتراضية عالية الواقعية في الوقت الحقيقي، مما يتيح تعزيز الإنتاجات الإعلامية المسجلة والمباشرة، بالإضافة إلى تقنية «الصحفي الذكي» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الإعلاميين على إنتاج المحتوى بشكل أسرع، وذلك عبر استخدام الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى بناءً على مدخلات بسيطة، حيث يمكنهم من تحديد الموضوع الرئيسي والنقاط الأساسية التي يريدون تغطيتها، ليقوم النظام ببناء محتوى متماسك واحترافي في وقت قياسي.

المتحدث الذكي

تستعرض الشركة تقنية «المتحدث الذكي» التي تتيح للمستخدم تسجيل كلامه وتحويله إلى لغات مختلفة بفضل تقنيات الترجمة الصوتية المتقدمة مع الحفاظ على نبرة الصوت وأسلوب الحديث، ما يُسهم في تقديم تجربة تواصل عالمي مميزة، إذ يوفر هذا الابتكار فرصة فريدة للمتحدثين الإعلاميين وصناع المحتوى للوصول إلى جماهير عالمية من دون الحاجة لتعلم اللغات المختلفة أو الاستعانة بمترجمين متخصصين.