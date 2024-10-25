مريم الخشت تلفت الأنظار برفقة زوجها في أول ظهور لها بعد زفافها

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية مريم الخشت الأنظار لها في اول ظهور لها بعد زفافها، إذ أطلت في مهرجان الجونة السينمائي، وشاركت جمهورها صورًا مميزة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مريم في إطلالة أنيقة بفستان طويل باللون الأوف وايت، يتميز بتصميم جذاب دون أكمام، مما أظهر أناقتها وجمالها.

واعتمدت مريم في مكياجها على الألوان الترابية الناعمة، مع لمسة من أحمر الشفاه الأحمر الجريء الذي أضاف لمسة أنوثة إلى إطلالتها. كما تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بطريقة ناعمة.

وكتبت مريم على صورها: "لقائنا الأول على سجادة مهرجان الجونة السينمائي"، لتحتفل بأول ظهور لها بعد زفافها الذي أقيم يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين.

يُذكر أن أحدث أعمالها هو فيلم "بنات الباشا"، الذي سيعرض قريبًا.