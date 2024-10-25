جوري بكر تشكر متابعيها بعد نجاح مسلسلها "برغم القانون"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية جوري بكر الشكر لمتابعيها عقب النجاح الذي حققه مسلسلها "برغم القانون".

وقالت جوري عبر حسابها من خلال خاصية "القصص القصيرة": "صباح الفل، اللهم لك الحمد خلص مسلسل 'برغم القانون'، خلصت الأيام الحلوة مبسوطة بردود الأفعال، تعبنا ماراحش على الأرض شكرًا للناس الجميلة اللي تابعت المسلسل وعجبهم دوري والصحفيين والنقاد، وعايزة أكتب بوست طويل لكل الناس اللي اتعاملت معاهم في المسلسل لأنهم من أنضف وأرقى الناس اللي اتعاملت معاهم".

وأضافت: "ألف مبروك عليكم كلكم من أكبر واحد لأصغر واحد، وحزينة إن المسلسل خلص بس الحمدلله. وحابة أشكر المخرجة شيري عبد السلام إنه سامحلي البس السلسلة بتاعتي ومكتوب عليها أم تميم، وحبيت البسها طول المسلسل تخليدًا لذكرى جميلة لما ابني يكبر يقول إني كنت لابسة اسمه طول المسلسل".

ويشارك في مسلسل "برغم القانون" الممثلون إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، وعابد عناني، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام.

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