شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الاستوائية "ترامي" تبتعد عن الفلبين مع تحذير من احتمال عودتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتعدت العاصفة الاستوائية "ترامي" عن شمال غرب الفلبين اليوم، بعدما تسببت بفيضانات واسعة النطاق، أجبرت السلطات المحلية على البحث عن المزيد من القوارب لإنقاذ آلاف الأشخاص الذين حوصروا بعضهم على أسطح منازلهم.وأثار خبراء الأرصاد الجوية احتمالًا نادرًا من أن العاصفة وهي الـ 11، وواحدة من أكثر العواصف فتكًا، التي تضرب الفلبين هذا العام، ربما تعود الأسبوع المقبل، مع دفعها للخلف بفعل الرياح ذات الضغط العالي في بحر الصين الجنوبي.وتم رصد العاصفة آخر مرة عند الفجر وهي تهب على بعد 125 كيلومترًا (78 ميلًا) غرب مدينة باكنوتان الساحلية في إقليم لا يونيون الشمالي.وارتفعت حصيلة القتلى بسبب العاصفة "ترامي" إلى 46 شخصًا على الأقل، بعد ورود أنباء عن مقتل خمسة أشخاص آخرين في مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية بمنطقة "بيكول" الأكثر تضررًا، وهي منطقة زراعية ومقصد سياحي جنوب شرق العاصمة مانيلا.