طليق جينيفر لوبيز السابق يتهم شون ديدي بالتسبب في انفصالهما

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان الكوبي أوجاني نوا، الزوج السابق للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، عن سبب انفصالهما بعد مرور أكثر من 25 عاماً على الطلاق.



وقال أوجاني إن المنتج الموسيقي شون ديدي كومز كان وراء هذا الانفصال.

وفي لقاء ضمن برنامج Despierta America، قال نوا إن ديدي كان جزءاً من أسباب الطلاق، إذ بدأت مشكلات في العلاقة عندما تعاقدت شركة سوني مع لوبيز لإنتاج ألبوم بمشاركة ديدي، ما أدى إلى ظهور "الخداع والأكاذيب" وانتهى بالانفصال.

وأضاف نوا أن بعد انتقال لوبيز للعمل على الألبوم في نيويورك وميامي، شعر بالخداع، خصوصاً أنه كان منشغلاً بافتتاح مطعمه في لوس أنجلوس. كما أوضح أن الطلاق أثر سلباً على مسيرته المهنية، ما أفقده العديد من الفرص.

تأتي تصريحات نوا في وقت يواجه فيه شون ديدي عدة دعاوى قضائية بتهم الاعتداء الجنسي، كان آخرها اعتقاله في 16 أيلول/سبتمبر بعد اتهامات من صديقته السابقة كاساندرا وآخرين.