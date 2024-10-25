مقتل مواطن برصاص مسلحين في السياني جنوب إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن برصاص مسلحين في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية، إن مواطناً يُدعى (عياش العودي) قتل أمس الخميس، برصاص مسلحين في منطقة العموقين بصهبان في مديرية السياني جنوبي إب

وأضافت المصادر أن الحادثة جاءت على إثر خلافات سابقة بينهم.

وتأتي الحادثة في ظل انشار واسع للجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وتصاعد الصراعات المحلية ذات الطابع الأسري وتلك المتعقلة بالأراضي.