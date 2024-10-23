نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن "إسرائيل على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأميركية في هذا الشأن".
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأميركية في هذا الشأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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