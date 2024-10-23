هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأميركية في هذا الشأن

نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن "إسرائيل على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأميركية في هذا الشأن".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت.