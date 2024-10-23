شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات استهداف وتجويع الفلسطينيين شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في شمال غزة، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المدنيين الفلسطينيين وتدمير ملاجئ تابعة للأمم المتحدة وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات، إضافةً إلى انقطاع خطوط المساعدات الحيوية إلى شمال غزة قُطعت لأكثر من أسبوعين.

وأوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر لسكان شمال غزة، الذين يقدر عددهم بـ 400 ألف نسمة، بضرورة إخلاء المنطقة، مبينًا أن العديد من السكان يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على مكان يلجؤون إليه بعد تكرار عمليات النزوح. العدوان على غزة وأكد أهمية الوصول السريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والامتثال للقانون الدولي ومنع تجويع السكان المدنيين.

