"القسام": هاجمنا مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية شمال غزة قرب نادي معسكر جباليا واشتبكنا مع الجنود داخله

أعلنت حركة "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "هاجمنا مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية شمال غزة قرب نادي معسكر جباليا واشتبكنا مع الجنود داخله وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوفهم".

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