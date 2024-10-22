كنعان من مجلس النواب: لا يجوز ترك لبنان من دون رأس

أشار النائب إيراهيم كنعان، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنه "لا يجوز ترك لبنان الدولة من دون رأس وجسم، في وقت مجتمعنا وشعبنا بأمس الحاجة لمن يقف أمامهم في مواجهة التعديات والتحديات الضخمة التي يواجهونها".

ولفت إلى أن "التهرّب من المسؤولية هو تهرّب أيضاً من المواجهة وهما اخطر عملان وصفتان ممكن ان تتوفران في أي مسؤول مهما كانت غايته او أهدافه".

وقال كنعان: "المجلس النيابي مصدر جميع السلطات وعلينا الإبقاء على جهوزيته لكافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وهذا كل لا يتجزأ والا فان ربط اي استحقاق بأخر قد يؤدي إلى خسارة وفقدان الكل كما نحن سائرون اليوم".

وأضاف "لنا في رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان والأمن العام وغيرهم من المواقع التي تقترب استحقاقاتها من رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى قيادة الجيش خير مثال. فهل هذا مقبول؟".