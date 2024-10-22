شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.14 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان البنك على تداول

وأضاف أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، والرواتب ومصاريف الموظفين، ومخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء، منوها بانخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف.

وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي ويعود بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي.

وارتفع صافي الدخل في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.0% بينما ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 4.5%.

وأوضح أن هذا الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الصرف الأجنبي ودخل المتاجرة والذي قابله انخفاضاً جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات.

وأشار إلى أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في مخصص قيمة الموجودات المالية الأخرى، والرواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء والذي قابله انخفاضاً جزئياً في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف.

وارتفع صافي الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2.8% بينما انخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.7%.

وأوضح أن هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، ومخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات وأرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الثالث من 2024 بنسبة 7.8% إلى 1.148 مليار ريال، مقارنة بـ1.245 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية ، انخفض صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 4.3%، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.3%.وأضاف أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، والرواتب ومصاريف الموظفين، ومخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء، منوها بانخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف.وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي ويعود بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي.وارتفع صافي الدخل في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.0% بينما ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 4.5%.وأوضح أن هذا الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الصرف الأجنبي ودخل المتاجرة والذي قابله انخفاضاً جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات.وأشار إلى أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في مخصص قيمة الموجودات المالية الأخرى، والرواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء والذي قابله انخفاضاً جزئياً في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف.وارتفع صافي الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2.8% بينما انخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.7%.وأوضح أن هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، ومخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.وأشار إلى أن هذا الانخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في صافي دخل الأتعاب والعمولات وأرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.