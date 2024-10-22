تكنولوجيا: LG تكشف عن شاشات أعمال متطورة مخصصة للمكاتب الاحترافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة LG Electronics مجموعة من شاشات الأعمال المتعددة، التي صُممت لتعزيز الإنتاجية والراحة في البيئات المهنية المتنوعة. تغطي هذه الشاشات نسب أبعاد ودقة مختلفة لتلبية احتياجات القطاعات المتعددة مثل مكاتب الشركات، المؤسسات الحكومية، التعليم، الرعاية الصحية، والصناعات الإبداعية.

تتميز الطرازات UltraWide مقاس 34 بوصة، 34BA85QE-B و34BA75QE-B، بشاشات منحنية QHD+ ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، ما يجعلها مثالية للمهام مثل التداول المالي، تطوير تكنولوجيا المعلومات، والبرمجة.

كما تم تزويد الطراز 34BA85QE-B بكاميرا ويب وميكروفون مدمجين، مما يسهل عقد مؤتمرات الفيديو. يدعم كلا الطرازين وضع “صورة بجانب صورة” (PBP)، مما يسمح بعرض المحتوى من مصادر متعددة في وقت واحد، ويوفر اتصال USB-C مع قدرة تصل إلى 90 واط لشحن الأجهزة أثناء الاستخدام.

صممت LG الشاشات QHD، 27BA75QB و27BA65QB، خصيصًا للبيئات التي تتعامل مع العملاء، مثل مراكز الخدمة الحكومية والمطارات. تأتي شاشات IPS مقاس 27 بوصة بتغطية ألوان sRGB بنسبة 99%، مما يضمن دقة إعادة إنتاج الألوان، وتوفر إمكانية تعديل الارتفاع والدوران والإمالة لزيادة الراحة.

تدعم هذه الشاشات تقنيتي SDR وHDR لتحسين جودة الصورة، كما تتميز بمعدل تحديث يبلغ 100 هرتز، مما يجعلها مناسبة للمهام السريعة مثل الألعاب وتحرير الفيديو.

تحتوي الشاشات عالية الدقة بالكامل، 27BA850 و24BA850، على مكبرات صوت وكاميرات ويب مدمجة لعقد مؤتمرات الفيديو بسهولة.

تأتي هذه الطرازات بأحجام 27 بوصة و23.8 بوصة، وتتميز بمصادر طاقة داخلية، مما يساعد على تقليل الفوضى في مساحة العمل. جميع الشاشات حصلت على اعتماد ENERGY STAR وEPEAT وTCO، مما يعكس التزام LG بالاستدامة البيئية.

بالنسبة للتسعير والتوافر، سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

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